Радченко: «Поражение ЦСКА «Ростову» — неожиданный результат»

Российский тренер Дмитрий Радченко высказался о поражении ЦСКА от «Ростова». Игра 16-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:2.

«Поражение ЦСКА «Ростову» — неожиданный результат, но ростовчане молодцы, и Карпин очень хорошо настроил команду. По его работе на бровке было видно, как он очень сильно хотел победить», — приводит слова Радченко «Чемпионат».

После 16 туров ЦСКА находится на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков. «Ростов» идет на восьмой позиции, имея в копилке 20 зачетных баллов.

В следующем туре «армейцы» примут «Рубин», а подопечные Карпина сыграют дома с «Пари НН».