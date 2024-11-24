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Губерниев: «Борьба будет до последнего»

24 Ноября 2024 • 20:24 Комментировать

В российском чемпионате проходят матчи шестнадцатого тура, и уже можно говорить о смене лидера, потому что «Краснодар» сыграл вничью с «Химками» и уступил первую строчку питерскому «Зениту». Тем не менее, известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев не спешит заранее отдавать пальму первенства «Зениту». Он считает, что питерскому клубу придётся до самого последнего тура сражаться за чемпионат - как и в прошлом году.

- Мы вправе надеяться на такую же яркую концовку, как в прошлом сезоне. Думаю, что «Зенит» заранее не станет чемпионом, если станет, - цитирует слова Губерниева «ВсеПроСпорт».


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Губерниев
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