Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился своим мнением о проблемах «армейцев».

- Чем можете объяснить спад в игре команды Николича?

- Спад продолжается одну-две игры. А тут, увы, все затянулось. Проиграли «Ростову», до этого еле-еле одолели «Крылья», проиграли «Спартаку» в дерби, не победили «Факел». Многовато потерь. Это уже не спад, а кризис какой-то. Причем серьезный. Надо найти причину.

- У вас есть ответ?

- Да черт его знает… Вроде, на бумаге состав неплохой. Думал, ребята поборются за призовые места. Наделся на это. Разве слабые защитники? Нормальные. Но периодически почему-то сбоят. В средней линии у Николича хороший выбор. Полузащита укомплектована.

- А линия атаки?

- Вот это больное место! Давно мы уже живем без забивного форварда.

- Гуриарапа не убеждает?

- Да нет, конечно! Сколько он забил в чемпионате?

- 0.

- Ну вот. Да и Мусаев с Койта не спасут… Ну не могут они решать исходы встреч. Я даже уже думаю, что Заболотный был сильнее этой троицы.

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- Даже так?

- Ну да. Он и побороться мог, и панику создать в рядах соперников. Продавливал. А что сейчас? Никакого движения. И никто не открывается. Все получают мяч в ноги, Это что же за игра такая?! Без динамики! Я вот сейчас посмотрел матч «Факела» с «Динамо». Мне понравились воронежцы. Все пасы вперед, быстро проходят середину поля. А ЦСКА?

- А что ЦСКА?

- Зачем мяч мусолить в центре? Темп теряется. Защитники успевают вернуться, перекрыть все зоны. А если взять матч с «Ростовом», то Карпин, надо признать, переиграл Николича.

- Заменами?

- Да. К высокому Комличенко он выпустил еще одного рослого форварда - Голенкова. И это сработало. Голенков оформил дубль!

- Какой футбол ставит в ЦСКА Николич?

- Да в том-то и дело, что я не понимаю его идей! Чего он хочет? Хаос! Мусолят мяч в середине поля, никто не открывается. С движением проблемы. Играют как попало. Вот хвалили Дивеева за голы. Но он все это делает хаотично. Да, получилось что-то впереди, но сзади то он не успевает… Ошибки! Что толку-то?

- Против «Ростова» Пьянич даже на замену не вышел. Какую оценку ему дадите за этот отрезок?

- Без оценки. И дело не только в нем. Это игрок не для ЦСКА.

- В смысле?

- Пьяничу нужны быстрые нападающие. Тогда он будет раздавать передачи на ход, понимаете? Он может выдать великолепный пас. А у нас все стоят, ждут передачу в ноги. В этом вся проблема. Партнеры просто не понимают Пьянича.

Александр Сычёв