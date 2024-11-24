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Форвард «Ростова» Роналдо: Осипенко — готовый футболист для «Ювентуса»

24 Ноября 2024 • 20:08 Комментировать (1)

Нападающий «Ростова» Роналдо отреагировал на слова тренера сборной России Николая Писарева, который заявил, что защитник команды с берегов Дона Максим Осипенко мог бы заиграть в «Ювентусе» под руководством Тьяго Мотты.

Бразилец отметил, что его одноклубник является готовым футболистом для туринского клуба. 

«Он смог бы там играть, это очень хороший защитник, — приводит слова Роналдо «РБ Спорт».

Напомним, что в нынешнем сезоне Осипенко принял участие в 20 играх во всех турнирах, в которых смог отметиться тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Ювентус Ростов Максим Осипенко ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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avosodin
24 Ноября 2024 в 20:19
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