Форвард «Ростова» Роналдо: Осипенко — готовый футболист для «Ювентуса»

Нападающий «Ростова» Роналдо отреагировал на слова тренера сборной России Николая Писарева, который заявил, что защитник команды с берегов Дона Максим Осипенко мог бы заиграть в «Ювентусе» под руководством Тьяго Мотты.

Бразилец отметил, что его одноклубник является готовым футболистом для туринского клуба.

«Он смог бы там играть, это очень хороший защитник, — приводит слова Роналдо «РБ Спорт».

Напомним, что в нынешнем сезоне Осипенко принял участие в 20 играх во всех турнирах, в которых смог отметиться тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.