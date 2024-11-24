​Губерниев: «Спартак» приятно удивил»

В российском чемпионате проходят матчи шестнадцатого тура РПЛ, в одном из главных поединков тура московский «Спартак» неожиданно ярко сыграл против своих земляков из «Локомотива». Красно-белые победили со счетом 5:2, а покер сделал Манфред Угальде, который до этого откровенно не блистал. Своим мнением о прошедшем матче поделился спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он не скрывает своего удивления игрой Угальде:
- «Спартак» все равно приятно удивил. Вообще он должен хорошо играть в футбол. Четыре гола Угальде – для этого легионеров и берут в РПЛ.Я, конечно, не ожидал, что «Локомотив» настолько дрогнет, - цитирует слова Губерниева «ВсеПроСпорт».
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