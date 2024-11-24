Шикунов считает, что Станкович правильно использует Угальде

Футбольный функционер Александр Шикунов, работавший в «Спартаке», поделился комментарием о высокой результативности форварда «красно-белых» Манфреда Угальде.

По мнению специалиста, Угальде уже адаптировался в «Спартаке», и сейчас его правильно используют в клубе.

— Только его сдвигают вправо или влево, то Угальде становится не таким полезным. Манфред должен играть возле рамки ворот соперника, — приводит слова Шикунова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 22-летний Угальде принял участие в 16 матчах чемпионата России, в которых 12 раз поразил ворота соперников и сделал 3 голевые передачи.