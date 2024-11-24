Александр Горшков — о Соболеве: Он игрок запаса «Зенита»

Бывший футболист питерского «Зенита» Александр Горшков высказался об игре нападающего Александра Соболева.
Горшков отметил, что форвард пока не вписывается в игру «Зенита», ведь команда с берегов Невы привыкла играть в техничный футбол, однако именно на Соболеве все атаки обрываются.
«Справедливо ли считать Соболева игроком запаса? Я думаю, да», — приводит слова Горшкова «Спорт день за Днём».
Напомним, что 27-летний футболист пополнил ряды питерского клуба в летнее трансферное окно, заключив контракт по схеме «3+1». За десять матчей в чемпионате России он не смог отметиться ни одним результативным действием.
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