Александр Горшков — о Соболеве: Он игрок запаса «Зенита»

Бывший футболист питерского «Зенита» Александр Горшков высказался об игре нападающего Александра Соболева.

Горшков отметил, что форвард пока не вписывается в игру «Зенита», ведь команда с берегов Невы привыкла играть в техничный футбол, однако именно на Соболеве все атаки обрываются.

«Справедливо ли считать Соболева игроком запаса? Я думаю, да», — приводит слова Горшкова «Спорт день за Днём».

Напомним, что 27-летний футболист пополнил ряды питерского клуба в летнее трансферное окно, заключив контракт по схеме «3+1». За десять матчей в чемпионате России он не смог отметиться ни одним результативным действием.