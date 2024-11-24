«Динамолэнд»: Салихова раскритиковала «Динамо»

Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, дала комментарий по поводу московского «Динамо». Салихова раскритиковала «бело-голубых» за их работу.
«Пока «Динамо» играет с медиакомандами, даже о месте в тройке можно забыть. Розовые свитерочки, артисты, хоккеисты, фигуристы – это всё про медиаактивность, которая подменила спортивную составляющую профессионального клуба», - цитирует Салихову Metaratings.
По мнению Салиховой, «Динамо» в последний раз показывало качественный футбол ещё тогда, когда должность главного тренера занимал Сандро Шварц. Нынешнее «Динамо» Салихова описала как «Динамолэнд».
Напомним, что в воскресенье «Динамо» добилось лишь ничьей в гостевом матче Премьер-лиги против «Факела» - 1:1. По итогам шестнадцатого тура команда Марцела Лички опустилась с четвёртого места в турнирной таблице на пятое.
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