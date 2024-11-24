«Динамолэнд»: Салихова раскритиковала «Динамо»

Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, дала комментарий по поводу московского «Динамо». Салихова раскритиковала «бело-голубых» за их работу.

«Пока «Динамо» играет с медиакомандами, даже о месте в тройке можно забыть. Розовые свитерочки, артисты, хоккеисты, фигуристы – это всё про медиаактивность, которая подменила спортивную составляющую профессионального клуба», - цитирует Салихову Metaratings.

По мнению Салиховой, «Динамо» в последний раз показывало качественный футбол ещё тогда, когда должность главного тренера занимал Сандро Шварц. Нынешнее «Динамо» Салихова описала как «Динамолэнд».

Напомним, что в воскресенье «Динамо» добилось лишь ничьей в гостевом матче Премьер-лиги против «Факела» - 1:1. По итогам шестнадцатого тура команда Марцела Лички опустилась с четвёртого места в турнирной таблице на пятое.