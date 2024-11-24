Колыванов считает, что Угальде может стать лучшим бомбардиром РПЛ

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о шансах форварда «Спартака» Манфреда Угальде стать лучшим бомбардиром текущего сезона чемпионата России.

«Угальде может замахнуться на лучшего бомбардира по итогам сезона. Сказали бы такое в прошлом сезоне — рассмеялся бы. Но сейчас он в порядке», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

Напомним, в минувшем матче РПЛ «Спартак» разгромил «Локомотив» со счетом 5:2. Автором четырех из пяти голов стал Угальде.

Теперь на счету 22-летнего форварда 12 мячей в 16 матчах текущего розыгрыша РПЛ. В настоящий момент Угальде является лучшим бомбардиром турнира.