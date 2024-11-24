Известный в прошлом тренер Анатолий Бышовец в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал яркую победу «Спартака» в дерби с «Локомотивом» (5:2).

- «Спартак» вас восхитил?

- Здесь нужно отдать должное Станковичу. Ему удалось подвести игроков к дерби в оптимальном состоянии. Думаю, были учтены просчеты, допущенные в матче первого круга, когда «красно-белые» уступили. Станкович в лучшую сторону поменял тактически моменты и нашел слабости в построениях «Локомотива». Имею в виду, прежде всего, оборону.

- «Локо» мог вытащить эту игру?

- Был временной отрезок, когда «железнодорожники» перехватили инициативу. Но в целом атакующая линия «Спартака» оказалась сильнее. Сказалось индивидуальное мастерство и Угальде, и Барко. Но я бы отметил и еще одного исполнителя.

- Кого же?

- Мартинса. Он не только разрушал атаки соперника в середине поля, но и сам создавал остроту у ворот Лантратова. Как итог – голевой пас на Угальде. Считаю, Станкович правильно делает, доверяя этому полузащитнику место в составе. Мартинс сейчас весьма полезен.

- Ждали такой голевой феерии от Угальде? На него же многие махнули рукой после прошлого сезона.

- Там все упиралось в адаптацию. Легионеры склонны к спадам. Плюс Угальде пришлось еще и привыкать к требованиям нового тренера – Станковича. Но видите, он нашел взаимопонимание с Барко, связка работает. Да и Маркиньос отдал две передачи в дерби. Бонгонда тоже интересен своим дриблингом. Дело в том, что атакующие футболисты «Спартака» еще и сзади отрабатывали. Чего не скажешь о «Локомотиве». «Железнодорожники», забив два гола, увлеклись атакой и пропустили еще два.

- Уход Соболева в «Зенит» положительно сказался на Угальде?

- Я бы это не связывал воедино. Нужно просто говорить о качествах Угальде. Его преображение не связано с Соболевым. Просто Угальде сейчас набрал оптимальную форму, не проседает физически. Станковичу удалось создать правильный микроклимат внутри коллектива. Да и никто извне не раскачивает лодку. Команда абстрагирована от той критики, которая ее преследовала ранее.

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- Такой «Спартак» может замахнуться на золото?

- Уже поздновато, наверное. Но предпосылки все же есть.

- От Батракова ждали большего?

- Надо быть готовым к тому, что молодым игрокам свойственна нестабильность. Где-то есть недооценка себя, а где-то и переоценка. В общем, возраст пока еще сказывается на его игре.

Александр Сычёв