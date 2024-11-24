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Губернатор Воронежской области подвёл итоги матча между «Факелом» и московским «Динамо»

24 Ноября 2024 • 19:34 Комментировать
Факел
1:1
Динамо Москва

Губернатор Воронежской области Александр Гусев высказался о матче 16-го тура Российской премьер-лиги между «Факелом» и московским «Динамо», который завершился вничью со счётом 1:1.

Политический деятель отметил, что забитый на последней добавленной минуте гол и вырванная ничья являются лучшей ллюстрацией воронежского характера, и, по его мнению, «Факел» вовсе мог одержать победу над одним из лидеров чемпионата.

«Был и отменённый гол, и лидерство на поле, и хорошие моменты. Немного не хватило реализации», — написал Гусев в своём телеграм-канале.

Напомним, что «Факел» отыгрался на 99-й минуте благодаря голу Николая Гиоргобиани. 

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