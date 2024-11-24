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Назван предварительный диагноз Ломаева

24 Ноября 2024 • 19:32 Комментировать
Крылья Советов
2:1
Ахмат

Страж ворот «Крыльев Советов» Иван Ломаев в воскресном матче шестнадцатого тура Российской премьер-лиги против «Ахмата» смог отбить пенальти. В этом моменте футболист неудачно приземлился на плечо и травмировался. Ломаеву понадобилась замена.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», по предварительной информации у Ломаева выбито плечо. Впрочем, точный диагноз игрока станет известен после обследования, на которое он отправился.

Напомним, что «Крылья Советов» на своём поле обыграли «Ахмат» со счётом 2:1. Победа самарской команды оказалась волевой – первыми забивали грозненцы.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Иван Ломаев

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