Назван предварительный диагноз Ломаева

Страж ворот «Крыльев Советов» Иван Ломаев в воскресном матче шестнадцатого тура Российской премьер-лиги против «Ахмата» смог отбить пенальти. В этом моменте футболист неудачно приземлился на плечо и травмировался. Ломаеву понадобилась замена.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», по предварительной информации у Ломаева выбито плечо. Впрочем, точный диагноз игрока станет известен после обследования, на которое он отправился.

Напомним, что «Крылья Советов» на своём поле обыграли «Ахмат» со счётом 2:1. Победа самарской команды оказалась волевой – первыми забивали грозненцы.