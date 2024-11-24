«Динамо» в седьмой раз с осени 2017 года упустило победу, пропустив после 90-й минуты

Сегодня, 24 ноября, состоялся матч 16-го тура Российской премьер-лиги между воронежским «Факелом» и московским «Динамо». Команды не смогли выявить победителя, закончив встречу вничью со счётом 1:1.

На 99-й минуте хозяев поля спас от поражения Николай Гиоргобиани. Таким образом, как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», столичный клуб в седьмой раз с ноября 2017 года упустил победу, пропустив после 90-й минуты. Стоит отметить, что все семь игр были выездными.

Напомним, что «Динамо» после 16 туров располагается на пятой строчке в турнирной таблице, уступая «Спартаку» по дополнительным показателям.