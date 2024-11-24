Пономарёв: «Нападение ЦСКА — кровь из глаз»

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об игре столичного клуба в последних матчах.

Экс-игрок сборной СССР отметил, что проигрывать можно по-разному, но «армейцы» безвольно теряют очки в последних турах, показывая скучную игру.

«Нападение ЦСКА — кровь из глаз, так беззубо играть в атаке нельзя. Эту проблему Николичу надо срочно решать, иначе может опоздать», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Напомним, что вчера, 23 ноября, ЦСКА в матче 16-го тура чемпионата России на своём поле потерпел поражение от «Ростова» (1:2) и на данный момент располагается на шестой строчке в турнирной таблице.