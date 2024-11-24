«Это не предел»: агент — об игре Маркиньоса в дерби с «Локомотивом»

Агент Стефано Кастанья, представляющий интересы вингера «Спартака» Маркиньоса, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об игре своего подопечного в дерби с «Локомотивом».

Встреча 16-го тура Российской премьер-лиги завершилась победой «Спартака» со счетом 5:2.

— Да, Маркиньос не забил, но он отдал две голевые передачи и был одним из лучших на поле. Дал большой объем работы, провел великолепный матч, и это не предел, — сказал агент.

25-летний Маркиньос выступает за «Спартак» с августа этого года. В футболке «красно-белых» он провел 18 игр, в которых оформил три ассиста.