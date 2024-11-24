Пятибратов — о ничьей в матче против московского «Динамо»: «Это — победа, не побоюсь этого громкого слова»

Главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов после матча 16-го тура Российской премьер-лиги против московского «Динамо» обратился к своим игрокам.

Специалист отметил, что все игроки сражались друг за друга и были лучшей командой на поле.

«Вам огромное спасибо и уважение. Это — победа, не побоюсь этого громкого слова. Парни, это наша победа», — приводит слова Пятибратова пресс-служба «Факела».

Напомним, что воронежский клуб смог отыграться благодаря голу Николая Гиоргобиани на 99-й минуте. «Факел» остался на 14-й строчке в турнирной таблице. На его счету 13 очков в активе.