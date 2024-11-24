​Кавазашвили: «Краснодар» очень хотел показать рога, но не получилось»

Бывший голкипер советской сборной по футболу Анзор Кавазашвили прокомментировал последние результаты «Краснодара», который до недавнего времени лидировал в турнирной таблице Премьер-лиги, но по итогам шестнадцатого тура сыграл вничью и уступил лидерство питерскому «Зениту». Ветеран опасается, что и в дальнейшем «Краснодар» будет сдавать:

- Было видно, что «Краснодар» очень хотел показать свои рога быка и протаранить всех соперников, но что-то у них затормозилось и перестало получаться. Все-таки «Зенит» с двумя сильными и равноценными составами предсказуемо вырвался вперед, - цитирует слова Кавазашвили «ВсеПроСпорт».

В следующем туре «Краснодар» сыграет со «Спартаком».