«Факел» продлил беспроигрышную серию дома до 7 матчей РПЛ

Сегодня, 24 ноября, воронежский «Факел» сыграл вничью с московским «Динамо». Встреча 16-го тура чемпионата России завершилась со счетом 1:1.

Стоит сказать, что подопечные Дмитрия Пятибратова ушли от поражения на 90+9-й минуте.

Данный результат позволил «Факелу» продлить беспроигрышную серию на своем поле до семи матчей, сыграв пять раз вничью. Стоит сказать, что в этом сезоне РПЛ воронежцы дома потерпели только одно поражение от «Акрона» (0:2).

После 16 туров «Факел» занимает 14-е место в чемпионате России, имея в копилке 13 очков.

В следующем туре команда Пятибратова встретится на выезде с махачкалинским «Динамо».