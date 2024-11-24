Бывший президент РФС Вячеслав Колосков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался об упущенной победе «Динамо» над «Факелом» (1:1) в 16-м туре РПЛ.
«Честно говоря, комментировать нечего. Игры как таковой не было. Футбол был очень примитивный, на эмоциях в основном и отсутствии какого-либо мастерства, кроме удара Фомина. Всё остальное какие-то неуправляемые судорожные движения. Я такую игру не приемлю для команд Премьер-лиги, да ещё которые претендуют на какие-то места. Это просто позор назвать нельзя, но я бы сказал недоразумением.
А сколько свистков было! Такое ощущение, что футболисты тренируются не на футбольном поле, а в октагоне. Подножки, зацепы, подсечки, захваты, что это за футбол? Из всей игры за 90 минут запомнился только удар Фомина», - сказал Колосков.
Счёт в компенсированное время сравнял полузащитник «Факела» Николей Гиоргобиани.
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