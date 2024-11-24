Барко: «Сложно представить, что в России поиграю ещё где-то»

Атакующий полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко не считает, что в России поиграет ещё за какую-нибудь команду.

«Очень сложно представить, что в России я буду играть где-то кроме «Спартака». Моя семья рада быть здесь, мне тоже все нравится в клубе», - цитирует Барко Sport24.

Эсекьель Барко перебрался в «Спартак» из «Ривер Плейт» в летнее трансферное окно. С тех пор аргентинец провёл за «красно-белых» 19 официальных матчей, в которых забил семь голов и отдал шесть голевых передач на партнёров.

Как мы уже сообщали, по итогам шестнадцатого тура «Спартак» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.