«Факел» завершил вничью пять подряд домашних матчей РПЛ

В одном из воскресных матчей шестнадцатого тура Российской премьер-лиги играли «Факел» и «Динамо». Московская команда долго лидировала в счёте, но в добавленное ко второму тайму время воронежцы смогли вырвать ничью – 1:1.

Любопытно, что «Факел» завершил вничью пять последних домашних матчей. Результаты на этом отрезке приводим ниже.

«Факел» - «Пари НН» 0:0;

«Факел» - «Рубин» 0:0;

«Факел» - «Динамо» Махачкала 1:1;

«Факел» - «Химки» 1:1;

«Факел» - «Динамо» Москва 1:1.

Серия «Факела» без поражений дома составляет уже семь матчей (одна победа, шесть ничьих).

Следующий домашний матч «Факел» проведёт 8 декабря – против ЦСКА.