Ганчаренко: «Не думаю, что поле для нас будет проблемой»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо» Махачкала.

- Проливной дождь сменяет снегопад сегодня в Нижнем Новгороде. Как оцениваете готовность поля к предстоящему матчу в связи с этим?

- На поле мы еще не выходили, но то, что мы когда здесь находимся, оно очень хорошо держит и снег, и дождь. Поэтому не думаю, что это для нас сегодня будет проблемой.

- Полузащитник Мамаду Майга вернулся на этой неделе спустя семь месяцев к тренировкам в общей группе, но сегодня его нет в заявке на матч. Он еще не готов?

- Не уверен даже, что он заявлен. В любом случае его и Мамардашвили надо смотреть после нового года.

- Нападающий Зе Турбо вернулся в расположение команды после матчей своей сборной. Но сегодня его тоже нет в заявке на матч. Почему?

- По крайней мере, мы его еще не видели. Он вернулся, но очень много пропустил. У нас есть обойма, в этой игре мы его не будем использовать.

- Как повлияла в целом на команду двухнедельная пауза на матчи сборных? Удалось ли вам за это время, может быть, перестроить игру?

- Посмотрим. Мы специально ни с кем не играли для того, чтобы отработать определенные моменты. Движение как будто есть, но в любом случае сегодня это экзамен. Давайте посмотрим, как мы его сегодня сдадим.

- За всю вашу карьеру у вас ни разу не было матчей против махачкалинского «Динамо» и его главного тренера Хасанби Биджиева. В связи с этим предстоящая встреча является ли для вас какой-то интригой?

- В любом случае всегда что-то происходит в первый раз. Мы видим, что «Динамо» Махачкала - очень организованная и хорошая команда, которая умеет затянуть любую команду в футбол, который ей нужен. В любом случае у нас все матчи достаточно интересные и напряженные. Сегодняшний не будет исключением.

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- Этот матч последний домашний для «Пари НН» в этом календарном голу. Следующий будет только весной. Могут ли нижегородские болельщики надеяться на яркое завершение перед зимней паузой?

- Не только в этом матче, а в любом другом, на который они приходят. Мы ждем их на этом прекрасном стадионе.