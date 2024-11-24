Из-за них «Динамо» могло даже проиграть «Факелу»: эти три игрока подвели команду в Воронеже

Ставим оценки футболистам Марцела Лички

На самых последних секундах «Факел» добыл ничью, но как раз этот результат можно назвать справедливым. Вряд ли гостям стоит «кричать», что они упустили победу. Весь матч «Факел» действовал злее, бодрее, агрессивнее. У «Динамо» неплохо отрабатывала оборона (особенно Фернандес), сдерживающая давление, и Лещук с Фоминым. Но их усилий для победы не хватило.

Давайте разбираться, из-за кого же «Динамо» слабо сыграло против «Факела». «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Марцела Лички.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «ФАКЕЛ» – «ДИНАМО»

ДИЕГО ЛАКСАЛЬТ – 4,0. Опорная зона «Динамо» вообще выглядела слабо и регулярно проседала под давлением «Факела», но если Чавес успевал хоть немного разгонять впереди, то Лаксальт лишь страдал под ударами соперников. И особо им не мешал.

Со средней дистанции хозяева постоянно расстреливали Лещука, а Диего никак не успевал перекрывать бьющих. Борьбу проиграл шесть раз из десяти, дважды сфолил, заработал жёлтую карточку.

ЭЛИ ДАСА – 4,0. Так же плохо дела «Динамо» обстояли на правом фланге обороны, где царствовали Альшин и Мертенс. Эли Дасу двигали очень легко, а вдвоём разыгрывали через пас – ещё легче.

По опаснейшему удару в активе Альшина и Мертенса, оба палили из зоны Дасы. Только Лещук и держал на плаву «Динамо». До 10-й добавленной минуты.

ЯРОСЛАВ ГЛАДЫШЕВ – 3,5. Личка долго тянул с заменами, первую совершив только на 67-й минуте. Даже странно, как он так долго смотрел на провал атаки по правому флангу, Гладышев в игру вообще не попал. Проиграл борьбу в шести эпизодах из семи, за 19 попыток отдал 13 точных передач.

Обострить Ярослав ни разу не смог, а ещё неудачно возвращался в оборону – дважды Альшин прошёл его на дриблинге. Конечно, замена Гладышева напрашивалась пораньше.