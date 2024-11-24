Тарханов высказался о дерби «Спартак» - «Локомотив»

Известный тренер Александр Тарханов дал комментарий по поводу субботнего дерби между «Спартаком» и «Локомотивом». Как известно, «красно-белые» обыграли «железнодорожников» на своём поле со счётом 5:2.

«Получился хороший матч между «Спартаком» и «Локомотивом». «Красно-белые» в первом тайме вообще разорвали «железнодорожников». Уже на второй тайм футболисты «Спартака» вышли чуть расслабленными и отдали инициативу», - цитирует Тарханова «Чемпионат».

По словам Тарханова, в какой-то момент второго тайма у него было ощущение, что «Локомотив» сможет исправить ситуацию, но «Спартак» очнулся и смог организовать ещё два года.

На текущий момент «Спартак» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги четвёртое место, а «Локомотив» - третье.