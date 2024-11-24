«Угальде был феноменален и неудержим!» — Колыванов

Российский тренер Игорь Колыванов высказался об игре форварда «Спартака» Манфреда Угальде в минувшем дерби с «Локомотивом».

Напомним, игра 16-го тура РПЛ завершилась победой «Спартака» со счетом 5:2. Угальде стал автором четырех голов и одного ассиста.

«Угальде был феноменален и неудержим! Парня просто прорвало — он сделал первый покер «Спартака» в XXI веке», — цитирует Колыванова «Чемпионат».

В текущем сезоне чемпионата России 22-летний Угальде забил 12 мячей и сделал 3 голевые передачи в 16 встречах. Стоит отметить, что в настоящий момент костариканец является лучшим бомбардиром РПЛ.

После 16 туров «Спартак» занимает четвертое место, имея в копилке 31 очко.