«Спартак» поднялся в таблице РПЛ

Программа шестнадцатого тура Российской премьер-лиги почти завершилась. В одном из воскресных матчей московское «Динамо» не смогло обыграть на выезде «Факел» - матч завершился вничью со счётом 1:1.

Как следствие, по итогам тура «Динамо» опустилось с четвёртого места на пятое. «Бело-голубых» обошёл «Спартак», который в субботу крупно – со счётом 5:2 – обыграл «Локомотив». «Спартак» и «Динамо» имеют по 31 очку, но «красно-белые» идут выше по дополнительным показателям.

Отметим, что в топ-3 чемпионата России сейчас входят «Зенит» (39 очков), «Краснодар» (38 очков) и «Локомотив» (34 очка).