На девятой добавленной минуте «Динамо» упустило победу в Воронеже

«Факел» и «Динамо» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 16-го тура РПЛ состоялся 24 ноября на стадионе «Центральный».

На стыке октября и ноября «Факел» под руководством Пятибратова показывал очень хороший футбол, но так ни разу и не победил: минимальные поражения от «Зенита» и «Локомотива», ничьи с ЦСКА и «Химками». Следующим непростым испытанием для Воронежа стал визит московского «Динамо», нагоняющего тройку лидеров.

«Бело-голубые» слегка удивили составом – к травмированному Бителло добавилось отсутствие Бальбуэна, на скамейке запасных начали матч Скопинцев и Тюкавин. И тут же пошли столкновения на новые микротравмы – первым пострадал Брахими, затем Дзиов завалил борцовским приёмом Маухуба, а жёстко по ногам досталось Артуру Гомесу. Это был уже второй грубый фол Дзиова, за который прилетела жёлтая карточка.

Первая половина тайма ушла на борьбу, футбол начался чуть позже. Зато какой. Каштанов с угла вратарской замкнул филигранную диагональ Брахими, но отпраздновать гол не успел. У форварда заметили микроскопический офсайд, плечом он залез в положение «вне игры». Через минуту Каштанов уже получил мяч в правильной позиции, на замахе убрал запоздавшего защитника и пробил метров с десяти. Но выше ворот послал мяч Алексей.

И за такую расточительность последовала расплата. Буквально первая осмысленная атака «Динамо» разогналась через Артура. Бразилец стянул на себя внимание и покатил к дуге штрафной площади, откуда классно пробил Фомин. Даниил вонзил мяч под перекладину – 0:1.

Москвичи забили, однако сценарий матча не изменился. «Факел» всё ещё смотрелся лучше, не оставлял надежд на удачный исход. Ильнур Альшин со средней дистанции бьёт под штангу – спасает Лещук. Игорю вообще пришлось знатно полетать по углам, Воронеж «палил» очень часто. Отличная попытка Мертенса на исходе часа игры едва не стала голевой – Лещук смог кончиками пальцев перевести мяч над перекладиной. «Динамо» продолжало отбиваться.

Москвичи хоть как-то ответили после выхода свежего Тюкавина. Артур своим забросом вознаградил рывок Константина, форвард пробил головой, но направил мяч над перекладиной. В таком сумбуре матч и катился к финальному свистку. Но арбитр решил компенсировать семь минут, а сыграть дал все десять. На последних секундах которых хозяева и сравняли счёт. Комбинация проста: Ивлев навесил, а Гиоргобиани продавил Лаксальта, точно пробив - 1:1.