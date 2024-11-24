Стало известно, хочет ли Игнатов покинуть «Спартак»

Появилась новая информация о будущем полузащитника Михаила Игнатова в московском «Спартаке».

Ранее сообщалась, что «Спартак» может расстаться с 24-летним футболистом ближайшей зимой.

Как утверждает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», Игнатов не желает покидать «Спартак», несмотря на отсутствие игровой практики.

По данным источника, в услугах Игнатова заинтересован «Пари НН», но сам игрок планирует бороться за место в составе «красно-белых».

В текущем сезоне полузащитник принял участие в девяти матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями. Контракт игрока со «Спартаком» истекает в конце декабря 2025 года.