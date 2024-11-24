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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ

24 Ноября 2024 • 18:25 Комментировать

Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Экс-голкипер сборной СССР отметил, что главное заключается в том, что сейчас есть пять команд, которые идут достаточно близко друг к другу.

«Было видно, что «Краснодар» очень хотел показать свои рога быка и протаранить всех соперников, но что-то у них затормозилось и перестало получаться», - приводит слова Кавазашвили в разговоре с «ВсеПроСпорт».

Напомним, что после 16 туров в турнирной таблице лидирует «Зенит», на второй строчке идёт «Краснодар», тройку лидеров замыкает «Локомотив». 

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Евро-Футбол.Ру,
Анзор Кавазашвили РПЛ
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