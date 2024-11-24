Мостовой назвал проблему российских судей

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой выразил возмущение из-за пенальти, назначенного в воскресном матче шестнадцатого тура Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Ахматом». Мостовой выделил проблему российских судей.

«Проблема судей в том, что 98% из них не играли в футбол, они просто не знают нюансов. Они определяют по тому, что написано», - цитирует Мостового Metaratings.

Напомним, что пенальти игроком «Ахмата» реализован не был. Произошло это при счёте 1:1 на табло. В итоге «Крылья Советов» добились домашней победы со счётом 2:1. На текущий момент самарцы располагаются на десятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.