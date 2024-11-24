Ещенко: Был уверен в победе «Спартака» над «Локомотивом»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко высказался о победе столичного клуба над «Локомотивом» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России отметил, что перед игрой думал, что его бывшая команда одержит победу со счётом 3:1. По его мнению, «Спартак» сыграл агрессивно, а у «железнодорожников» есть проблемы, которыми и воспользовался соперник.

«Несмотря на то что в первом круге «красно‑белые» уступили «железнодорожникам» (1:3), тут был уверен в победе», - приводит слова Ещенко «Матч ТВ».

Напомним, что покером в составе победителей отметился Манфред Угальде, также он ассистировал Эсекьелю Барко.