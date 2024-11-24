Бабич: «Спартак» всегда должен играть так, как одна команда»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич поделился комментарием о рулевом команды Деяне Станковиче.

Футболист заявил, что команда уже выполняет все требования Станковича, но все же нужно больше времени для адаптации.

«Мы должны всегда играть так, как одна команда, а не по одиночке – это не индивидуальный вид спорта, это командный спорт. Мы должны всегда быть как команда», — цитирует Бабича «Советский спорт».

На данный момент «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке «красно-белых» 31 очко после 16 матчей.

В следующем туре подопечные Станковича встретятся на выезде с «Краснодаром».