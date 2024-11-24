Непомнящий — об Угальде: «Слава Богу, что в чемпионате России появился такой футболист»

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде.

Специалист отметил, что форварда сборной Коста-Рики что-то вдохновило, поэтому он начал играть на высоком уровне и начал забивать голы.

«Он оказывается в нужном месте в нужный момент. Слава богу, что в чемпионате России появился такой футболист», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

Напомним, что вчера, 23 ноября, в матче 16-го тура РПЛ «Спартак» разгромил «Локомотив» (5:2), а Угальде отметился покером, тем самым став лучшим бомбардиром чемпионата с 12 голами в активе.