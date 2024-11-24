Медведев согласился с мнением Карпина по сборной России

Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, высказался о выступлениях сборной России в товарищеских матчах против скромных соперников. Руководитель питерского клуба согласился со словами рулевого российской национальной команды Валерия Карпина.

«На главный вопрос, нужна ли сборная в такой ситуации и с такими соперниками, Карпин ответил совершенно правильно. Десятки тысяч болельщиков приходили на стадион, не глядя на рейтинг Брунея или Сирии. Гордость за свою страну и за свою команду, которую дают футболисты, ничем не заменить», - цитирует Медведева Metaratings.

Напомним, что в ноябре сборная России провела два домашних товарищеских матча. Команда Валерия Карпина разгромила сначала Бруней (11:0), а затем Сирию (4:0).

В следующий раз российская сборная должна собраться в марте. С кем будет играть команда, Российский футбольный союз объявит позже. Как известно, сборная уже почти три года находится под футбольными санкциями и проводит только товарищеские матчи.