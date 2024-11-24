«Пари НН» и «Динамо» Махачкала огласили стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Пари НН» и махачкалинского «Динамо» на матч 16-го тура Российской премьер-лиги.

Стартовый состав «Пари НН»: Медведев, Каккоев, Магкеев, Боженов, Карич, Калинский, Эктов, Ермаков, Мухин, Тичич, Боселли.

Стартовый состав махачкалинского «Динамо»: Волк, Алибеков, Шумахов, Пальцев, Кагермазов, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Агаларов, Магомедов, Касинтура.

Напомним, что «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице, опережая «Пари НН» по дополнительным показателям.

Свисток о начале поединка прозвучит в 19:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте сетевого издания LiveResult.ru.