Бабкин: «Зенит» – серьёзный соперник, но мы постараемся сыграть в футбол и взять очки»

Хавбек самарских «Крыльев Советов» Сергей Бабкин высказался о предстоящем матче чемпионата России против «Зенита».

Футболист заявил, что «Зенит» является серьезным соперником, но «Крылья Советов» постараются сыграть в свой футбол и набрать очки.

— «Зенит» не особо впечатляет? Шансы всегда есть, а на форму «Зенита» не надо обращать внимание. Там такие игроки, которые могут собраться, у них пойдет, — приводит слова Бабкина Metaratings.

Игра 17-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Крыльями Советов» состоится 1 декабря. Старт поединка запланирован на 16:30 по столичному времени.