Ориньо: «Я – лучший левый защитник РПЛ»

Левый защитник «Химок» Ориньо очень высоко оценивает свой уровень. По словам 29-летнего бразильца, он является лучшим футболистом чемпионата России на своей игровой позиции.

«Я – лучший игрок лиги на своей позиции», - цитирует Ориньо «РБ Спорт».

В то же время Ориньо отметил, что Дуглас Сантос из «Зенита» тоже является «нормальным» футболистом.

Стоит сказать, что ранее Ориньо уже отмечался громкими фразами. Бразилец говорил, что «Химки» могут конкурировать с «Зенитом» за чемпионский титул Премьер-лиги.

Напомним, что в субботу «Химки» на своём поле сыграли вничью с «Краснодаром» - 2:2.