​Кавазашвили сравнил Карпина с красивой женщиной

Бывшие голкипер советской сборной по футболу Анзор Кавазашвили прокомментировал деятельность главного наставника как российской сборной, так и «Ростова» - Валерия Карпина. Напомним, что в последнее время Карпин заговорил о своей возможной отставке после того, как «Ростов» потерпел несколько неудач. Впрочем, в шестнадцатом туре российского чемпионата «Ростов» в играх в гостях у ЦСКА со счётом 2:1 и поправил свой турнирное положение.

- Он мальчик такой у нас, как красивая женщина может выкидывать какие-то номера, чтобы на него больше обращали внимание. Он играет с публикой, со специалистами, часто выбрасывает нечто такое, что может сделать только кокетка. Карпин кокетничает перед общественностью, - цитирует слова Кавазашвили «ВсеПроСпорт».