Булыкин: «Весной увидим настоящий «Спартак» Станковича»

Известный в прошлом футболист Дмитрий Булыкин высказался о перспективах «Спартака». По мнению экс-игрока сборной России, на сегодняшний день ещё рано оценивать работу Деяна Станковича у руля «красно-белых».

«Думаю, после зимней паузы увидим настоящий «Спартак» Станковича. За это время он ещё лучше узнает своих игроков, плюс будут новички, и уже тогда можно будет оценить его работу. Сейчас это делать рановато», - цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Напомним, что в субботу «Спартак» на своём поле обыграл «Локомотив» в дерби со счётом 5:2. На текущий момент «красно-белые» располагаются на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ближайший матч «Спартак» проведёт в среду, 27 ноября, - против «Ростова» в Кубке России.