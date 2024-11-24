Кавазашвили объяснил проблемы ЦСКА

В российском чемпионате проходят матчи шестнадцатого тура РПЛ, московский ЦСКА потерпел очередную неудачу, причём не в игре с грандом, а в матче с достаточно средним в нынешнем сезоне «Ростовом» - 1:2. Бывший голкипер советской сборной по футболу Анзор Кавазашвили прокомментировал неудачи армейцев, он очень удивлён поражением ЦСКА в домашних стенах:

- Я очень удивлен этим результатом, потому что ЦСКА – клуб, который просто так не проигрывает. В ЦСКА никак не налаживается ситуация, я причину найти не могу, потому что в отдельных играх команда в определенных отрезках просто пропадает настолько сильно, что еле-еле собирается, - цитирует слова Кавазашвили «ВсеПроСпорт».

Сейчас ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата.