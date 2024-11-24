Селюк отметил тренерский штаб «Химок»

Известный агент Дмитрий Селюк считает, что в настоящий момент в «Химках» собрался хороший тренерский состав. Напомним, что в субботу подмосковная команда добилась ничьей в домашнем матче Премьер-лиги против «Краснодара» (2:2).

«В «Химках» сейчас собран очень хороший тренерский штаб, мне сильно нравится Артига. Этот переходный сезон очень важен для «Химок». Сейчас решается, сможет ли команда играть в РПЛ, а не в Первой Лиге», - цитирует Селюка Metaratings.

На текущий момент «Химки» располагаются на 13-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть находятся в зоне стыковых игр. В 2024 году в топ-дивизионе команда Франка Артиги проведёт ещё два гостевых матча – против «Локомотива» и против «Динамо».