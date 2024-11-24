Масалитин рассказал, чем Гуарирапа похож на Соболева

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин высказался о нападающих Сауле Гуарирапе и Александре Соболеве.

Эксперт заявил, что отсутствие голов пагубно сказывается на форвардах, из-за этого у них пропадает уверенность.

— Гуарирапа похож на Соболева по статистике и по неуверенности. Форварды должны забивать голы. Кто забивать-то будет, если не нападающие? — цитирует Масалитина Legalbet.

Стоит сказать, что Гуарирапа присоединился к ЦСКА в летнее трансферное окно, как и Соболев к «Зениту». 22 ноября в Российской премьер-лиге стартовал уже второй круг, но по сей день Гуарирапа и Соболев не смогли распечатать свой бомбардирский счет в новых клубах.