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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «Краснодар» боится быть первым»

24 Ноября 2024 • 17:28 Комментировать

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис прокомментировал смену лидера в Российской премьер-лиге. Как известно, в субботу на вершину турнирной таблицы вырвался «Зенит», ведь «Краснодар» потерял очки в гостевом матче против «Химок» (ничья 2:2).

«Краснодар» боится быть первым, а «Зенит» чувствует себя по-хозяйски во главе таблицы. С «быками» это повторяется из года в год. Они обыгрывают всех прямых конкурентов, а потом теряют очки в проходных матчах», - цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Стоит отметить, что в каждом из шести последних сезонов чемпионом России становился «Зенит».

Добавим, что «Краснодар» на текущий момент отстаёт от «Зенита» на одно очко (39 против 38). В 2024 году пройдут ещё два тура Премьер-лиги, после чего наступит зимнее межсезонье.

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