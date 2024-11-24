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Ташуев: «Практически все последние матчи сами себе проигрываем»

24 Ноября 2024 • 17:24 Комментировать
Крылья Советов
2:1
Ахмат

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Крыльями Советов».

- Очень эмоциональный матч получился. Что, на ваш взгляд, не получилось в этой игре?

- Не получилось? Во-первых, почему-то не вышли из раздевалки на второй тайм. Хотя призывали продолжать так же играть и не садиться в оборону. Почему-то просели. Защитник прошел и попал здорово. Ясно, что такие голы редко бывают. Сам факт того, что нельзя так низко садиться. Сели почему-то, несмотря на то, что я просил ребят. Потом, вроде, вернулись в позицию, атаковали много, и быстрые атаки, и позиционные атаки были неплохие. Но не забиваем пенальти. Не используем пенальти и допускаем грубейшую ошибку, о чем было сказано, выходя на замену, что за спину включаются игроки, поэтому внимательно надо занимать позицию, чтобы они туда не включались. В итоге классика, выход один на один. Какое-то наваждения или что - какой матч должны выигрывать, если брать ход матча, а мы его сами проигрываем. Это уже настораживает. Сами проиграли игру.

- По поводу пенальти. Можете сказать, что это ключевой момент в игре?

- Сложно сказать, ключевой или нет. Конечно, забей пенальти, другая игра наверняка была бы. Соперник бы раскрывался, возникало бы пространство и так далее.

- Много было борьбы и нарушений правил. В частности от вашей команды. Игроки действовали от обстановки на поле, или это была ваша установка?

- Мы формируем стиль игры агрессивный, чтобы играли достаточно жестко. Прием, так называемый зонный прессинг должен быть в контакте. Атакующий игрок всегда в контакт входит, это нормально. Именно Самара, стилевая особенность должна быть, если много прессингуешь, надо много идти в контакт.

- Вновь нет победы. Можно ли назвать это кризисом, какой видите выход?

- Выход один и тот же. Надо дальше играть и выигрывать матчи. По-хорошему должно прорвать, потому что так не может продолжаться полоса черная. С «Зенитом» хорошо играли. Последние матчи все практически сами себе проигрываем. Не знаю, как это всё оценивать. Но надеюсь, что это вернется потом в дальнейшем.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Ташуев Ахмат

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