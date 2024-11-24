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Осинькин: «Такие голы, как у Ороза, без доли везения не бывают»

24 Ноября 2024 • 17:14 Комментировать
Крылья Советов
2:1
Ахмат

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ахматом».

- Какие эмоции после такой игры?

- Учитывая, что достаточно долго было сложное положение в команде в очковом плане, дома много не побеждали, мы максимально настраивались на эту игру, понимали, что это последний матч перед перерывом, понимали, что мы уже до весны не увидимся, поэтому очень хотелось нам сыграть хорошо. Но так получилось, что в конце первого тайма мы стали отыгрываться. Хорошо в итоге, что все-таки мы смогли во втором тайме дожать соперника.

- Пенальти нереализованный - это ключевой момент в игре?

- Давайте про пенальти и отмененные голы я не хочу отвечать, потому что здесь это вопрос для судейских комиссий. В психологическом плане не знаю. С нашей точки зрения, точно да.

- Тут ходили шутки по поводу Ороза, что брали его на матч против «Ахмата», он забил. Получается, что его ждать в следующем сезоне?

- Да нет, он умеет играть в футбол. Мы брали его для того, чтобы он нам помогал. Так получилось, что он поздно к нам пришел. Буквально перед игрой с «Ахматом», только чуть-чуть набрал форму и в этой игре получил травму, которая практически на два месяца выбила его из колеи. Так получилось, но я думаю, что дальше он будет игроком, который не будет много отвлекаться на разные травмы. Предыдущая карьера, мы специально смотрели за этими вещами, у него не было много травм.

- По такому первому тайму, который был, отмененный гол, пропустили. Насколько тяжело было в перерыве удержать команду?

- Тяжело. Знаете, это же накладывается не только на эту игру. Тяжело. Но поговорили, что-то там сказали друг другу. Может быть, в этот раз не было каких-то повышенных эмоций, как один раз журналисты с удовольствием что-то там нашли, почерпнули. Нет, была такая обычная рабочая атмосфера. Какие-то моменты, сказали и показали. Понимали, что матч может уже пойти по-другому сценарию, но нам в какой-то мере повезло. Такие голы, как у Ороза, без доли везения не бывают. Вернул нас в такую игру, где уже матч был на три результата.

- Иван Ломаев, скорее всего, выбыл на долгий срок. Кто теперь будет в воротах?

- Посмотрим, выбыл или нет. Да, сейчас пока прогноз неутешительный, у нас сейчас два матча осталось в чемпионате. Кто будет в воротах? Тот, кто будет, на наш взгляд, сильнее в следующих матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин

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