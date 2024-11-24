Тарханов уверен, что Осинькин оставит «Крылья Советов» в РПЛ

Российский тренер Александр Тарханов высказался о работе Игоря Осинькина на посту наставника «Крыльев Советов».

«Крылья» – играющая команда. Уверен, у них все наладится, и Игорь Осинькин сохранит команду в РПЛ на следующий сезон», — приводит слова Тарханова Metaratings.

Специалист считает, что самарцам часто не везет в завершающей стадии, но при этом у команды есть рисунок — это не может не радовать.

В 16-м туре чемпионата России «Крылья Советов» одолели дома «Ахмат» со счетом 2:1, одержав первую победу за последние два с половиной месяца.

На данный момент «Крылья Советов» занимают десятую строчку РПЛ, набрав 15 баллов. Отрыв от зоны прямого вылета составляет шесть очков.