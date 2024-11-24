Фомин открыл счёт в матче «Факел» - «Динамо» Москва

В предпоследнем матче 16-го тура Премьер-лиги «Факел» принимает столичное «Динамо». В середине первого тайма хозяева забили первыми, но их гол не засчитали. Вскоре уже соперник отправил мяч в сетку ворот, причем по правилам.

Артур Гомес с левого фланга покатил мяч в центр на Даниила Фомина, капитан «Динамо» игровой снаряд подработал и по обводящей траектории с 25 метров пробил в правый верхний угол.

Счет стал 0:1. «Динамо» вернулось на четвертое место, соперник же третий с конца. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.