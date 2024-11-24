Шипицин: «Спартак» к перерыву должен был вести 5:0»

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итог московского дерби шестнадцатого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Локомотивом» (5:2).

- Интересный матч. «Спартак» понравился. В первом тайме он доминировал и полностью переиграл соперника. «Локомотив» в какую-то десятиминутку пытался огрызаться, но не более того. Даже без ошибки Лантратова гола три в его ворота в первом тайме, я думаю, зашли бы. Хотя к перерыву должно было быть не 3:0, а 5:0.

За счёт чего Угальде оформил покер? За счёт напора, мастерства, стремления. В принципе, он выдал очень хороший матч. Наверняка присутствовала установка накрывать вратаря «Локомотива» при розыгрышах от ворот, – предположил Шипицин.

В турнирной таблице «Спартак» теперь отстаёт от «Локомотива» на три очка.