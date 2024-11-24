Пименов объяснил, какой момент сломал всю игру «Локомотива» в дерби со «Спартаком»

Экс-игрок «Локомотива» Руслан Пименов поделился комментарием о минувшем дерби между «Спартаком» и «железнодорожниками».

По мнению эксперта, первый пропущенный гол «Локомотива» сломал всю игру.

«Ключевая ошибка Лантратова — нельзя делать подобные промахи в таких матчах», — приводит слова Пименова «Матч ТВ».

Напомним, встреча 16-го тура чемпионата России завершилась крупной победой «Спартака» над «Локомотивом» со счетом 5:2. Отметим, что 22-летний Манфред Угальде оформил покер.

В следующем туре «красно-белые» встретятся на выезде с «Краснодаром», а подопечные Михаила Галактионова примут у себя дома «Химки».