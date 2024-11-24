Камоцци оценил спартаковца Угальде

Бывший советник владельца «Спартака» Франко Камоцци высказался о форварде Манфреде Угальде. В субботу костариканец оформил покер в матче Премьер-лиги против «Локомотив», который «красно-белые» выиграли со счётом 5:2.

«Манфред вчера, как и весь «Спартак», был хорош. Его списывали со счетов, но сейчас он один из лучших игроков команды. Станкович нашел к нему подход», - цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Отметим, что Манфред Угальде благодаря покеру вышел на первое место в гонке бомбардиров сезона Премьер-лиги. Костариканец забил 12 голов. На втором месте идёт Алексей Батраков из «Локомотива» с 10 результативными ударами.